Life.ru во Всемирный день отказа от курения рассказал, как улучшается здоровье без табака и никотина

В четверг, 20 ноября, отмечается Всемирный день отказа от курения, который призывает людей сделать шаг к здоровой жизни без табака и никотина. Курение остается одной из ведущих причин смертности, ежегодно унося жизни около шести миллионов человек по всему миру. В этот день акцентируется внимание на вреде табака и поддержке тех, кто решил отказаться от этой привычки, сообщил сайт Life.ru .

В ноябре люди чаще задумываются о здоровье и подготовке к холодному сезону. Это время психологически подходит для «перезагрузки» перед зимой. До Нового года остается чуть больше месяца, что дает возможность прожить первые тяжелые недели без сигарет и войти в праздники с новым опытом.

Разговор с терапевтом или психиатром-наркологом помогает понять степень зависимости и подобрать стратегию. Общение с психологом или участие в группах поддержки также играет важную роль.

Некоторые эксперты советуют придерживаться никотинзаместительной терапии (НЗТ). Пластыри, жвачки, леденцы и спреи снижают выраженность симптомов отмены и помогают постепенно уйти от зависимости.

Врач может предложить лекарственные препараты для лечения никотиновой зависимости, назначать которые должен только специалист. Приложения вроде Smoke Free помогают считать «дни свободы», сколько денег было сэкономлено и как улучшилось здоровье.

При отказе от никотина в течение 20 минут замедляется пульс и снижается артериальное давление. За 12 часов содержание угарного газа в крови снижается до нормального уровня. В течение 3–12 недель улучшаются кровообращение и функция легких. Через год риск развития ишемической болезни сердца уменьшается примерно в два раза.

Отказ от курения — это не только улучшение здоровья, но и экономия денег, а также обретение личной свободы. Поддержка близких, специалистов и общественных организаций помогает пройти этот путь.