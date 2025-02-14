Life.ru: удаление ребер ради тонкой талии снижает защиту внутренних органов

Люди готовы пойти на многое в погоне за уникальностью: татуировки, тоннели в ушах, однако некоторые процедуры могут нанести серьезный вред здоровью. Редакция сайта Life рассказала о самых опасных модификациях с телом, которые в медицине называют безумием.
Так, татуировка глаза грозит воспалением и проблемами со зрением. Шрамирование интимных зон может обернуться болью и потерей чувствительности. Удаление нижних ребер ради тонкой талии опасно для жизни, так как в этом случае снижается защита внутренних органов. Удар в область живота вероятнее всего приведет к реанимации.
Некоторые люди решаются на роговые импланты, которые вызывают воспаления. Разрез языка приводит к потере вкуса и проблемам с речью, и это лишь минимальный набор возможных осложнений.
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