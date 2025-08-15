Life.ru: правильный завтрак замедляет переваривание пищи и поддерживает чувство насыщения

Некоторые считают, что завтрак — это просто способ «запустить организм». Однако если составить его грамотно, он даст долгосрочную сытость и стабильный уровень энергии на весь день, написал Life.ru .

Секрет — в сочетании медленных углеводов, качественных белков и полезных жиров. Такой баланс замедляет переваривание пищи и поддерживает чувство насыщения без резких скачков сахара.

Издание выяснило, что необходимо включить в «сытный завтрак». Первое, это белок: яйца в любом виде, творог или греческий йогурт без сахара, запеканка с творогом и овсяными хлопьями, отварное или запеченное мясо птицы, лосось или сельдь слабой соли. Медленные углеводы: овсянка на воде или молоке, гречневая каша, цельнозерновой хлеб или тосты, киноа, булгур. Полезные жиры: орехи и семена, авокадо, оливковое или льняное масло, красная рыба.