Life.ru: правильное питание и медитации помогут справиться с осенней апатией

Осень ассоциируется с приятными вещами: теплыми пледами, ароматным кофе, зажженными свечами и живописными листьями под ногами. Однако для многих людей этот сезон становится периодом уныния, когда дни кажутся серыми, хочется укрыться одеялом и никого не видеть. Как справиться с таким состоянием, рассказал Life.ru .

Для профилактики осенней апатии и сохранения душевного благополучия необходимо проводить активные выходные на природе, обогащать рацион свежими овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами группы B и D. Также важно регулярно заниматься физическими нагрузками.

Дома и на рабочем месте освещение должно быть достаточным, а при необходимости можно прибегнуть к светотерапии специальными лампами. Полезно следить за собственным настроением, осваивать методы релаксации, практиковать медитации или записывать свои чувства в дневнике.