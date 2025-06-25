Life.ru: после укуса комара особенно опасны отеки в области лица и шеи

С наступлением лета активизируются кровососущие насекомые. Иногда они могут привести к серьезным проблемам. Life.ru решил разобраться, в каких случаях необходимо обратиться к врачу, а когда можно обойтись домашними средствами.

Бактериальная инфекция через расчесы. Расчесывание укуса грязными руками может привести к попаданию бактерий под кожу. Укус превращается в открытую ранку, которая становится воротами для микробов. Это может вызвать покраснение, гнойничок, а в запущенных случаях — флегмону или абсцесс. Особенно это опасно для детей, которые могут расчесывать укусы до крови.

Аллергическая реакция и анафилактический шок. Комариная слюна может вызвать аллергию, особенно у людей с чувствительной иммунной системой. Вместо небольшого покраснения может развиться отек размером с яблоко, повышение температуры и плохое самочувствие. В редких случаях может возникнуть анафилактический шок, который требует немедленной медицинской помощи.

Передача опасных инфекций. Хотя в наших широтах комары редко передают серьезные инфекции, такая возможность существует. Они могут быть переносчиками вируса Западного Нила, лихорадки денге, малярии и других заболеваний. Если вы недавно вернулись из тропических стран и почувствовали недомогание после укуса комара, обратитесь к врачу.

Большинство комариных укусов проходят сами собой, но иногда организм подает сигналы тревоги. Если место укуса распухло больше чем на пять сантиметров в диаметре, появилась температура или общее недомогание, — это повод для срочного визита к врачу. Особенно опасны отеки в области лица и шеи, так как они могут нарушить дыхание. Нагноение укуса тоже требует медицинской помощи.