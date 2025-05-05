Многие привычные сочетания продуктов могут быть опасны для здоровья. Life.ru рассказал, какие продукты лучше не сочетать и почему.

Удар по печени. Сочетание шашлыка с алкоголем сильно перегружает печень. Для шашлыка лучше выбирать более постное мясо — курицу или говядину. Шашлык лучше мариновать в лимонном соке или кефире вместо уксуса. Не стоит сочетать морковь с белым вином, а также пить пиво с лобстером.

Проблемы с ЖКТ. Некоторые сочетания продуктов провоцируют проблемы с желудком. Например, употребление фруктов вместе с основной едой может вызвать метеоризм. Не следует сочетать растительный белок с животным, а также есть острые блюда с газировкой.

Вред для сердца. Чтобы не навредить сердечно-сосудистой системе, не стоит употреблять белое вино с чаем. Опасно пить белое вино с персиками. Сочетание сыра и фасоли может привести к задержке жидкости в организме.

Засорение артерий. Большое количество сахара приводит к закупорке артерий и негативно влияет на работу мозга. Фастфуд тоже вреден для мозга из-за трансжиров. Лучше избегать плова, содержащего много углеводов, жиров, масла и соли.

Чтобы сохранить здоровье, необходимо следить за рационом и правильно сочетать продукты.