Life: учащенное дыхание может сигнализировать о солнечном ударе

Летом многие пренебрегают правилами нахождения на солнце и получают тепловой удар. Одним из признаков такого опасного состояния считается учащенное дыхание, сообщил Life.

Также при солнечном ударе появляется общая слабость и головная боль. У человека могут путаться мысли, заплетаться язык; он не в силах будет прийти в себя на протяжении целого дня. Подобные симптомы могут сопровождаться постоянной тошнотой.

Кроме того, о перегревании нередко сигнализируют расширенные зрачки, высокий пульс, нарушение координации движений и кровотечение из носа.