Life: стакан воды после пробуждения поможет подготовить желудок к завтраку
Человеку необходимо следить за водным балансом в организме для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Life дал несколько рекомендаций по грамотному употреблению данного напитка.
Так, стоит приучить себя выпивать стакан воды после пробуждения. Этот ритуал поможет проснуться и подготовить желудок к будущему завтраку. Однако к приему пищи следует приступать через 20-30 минут.
Эксперты также посоветовали равномерно распределять потребляемую жидкость в течение дня. Данный подход способствует лучшему усвоению воды.
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