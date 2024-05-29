Life: стакан воды после пробуждения поможет подготовить желудок к завтраку

Человеку необходимо следить за водным балансом в организме для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Life дал несколько рекомендаций по грамотному употреблению данного напитка.

Так, стоит приучить себя выпивать стакан воды после пробуждения. Этот ритуал поможет проснуться и подготовить желудок к будущему завтраку. Однако к приему пищи следует приступать через 20-30 минут.

Эксперты также посоветовали равномерно распределять потребляемую жидкость в течение дня. Данный подход способствует лучшему усвоению воды.

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