Life: правильная осанка и физическая активность помогут сохранить здоровье коленей

Колени — часть тела, наиболее подверженная нагрузкам. Как сохранить здоровье суставов к старости, рассказал Life.

Так, необходимо обратить внимание на физическую активность. Речь идет о занятиях средней интенсивности. Отличными вариантами станут пешие прогулки, плавание, растяжка и йога.

Важную роль в поддержании состояния коленей играет правильная осанка. При ровном положении спины нагрузка на нижние конечности распределяется равномерно.

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