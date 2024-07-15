Life: правильная осанка и физическая активность помогут сохранить здоровье коленей
Колени — часть тела, наиболее подверженная нагрузкам. Как сохранить здоровье суставов к старости, рассказал Life.
Так, необходимо обратить внимание на физическую активность. Речь идет о занятиях средней интенсивности. Отличными вариантами станут пешие прогулки, плавание, растяжка и йога.
Важную роль в поддержании состояния коленей играет правильная осанка. При ровном положении спины нагрузка на нижние конечности распределяется равномерно.
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