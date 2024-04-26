Life: куриные яйца не рекомендуется сочетать с молоком и жирными продуктами | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 14:09 Life: куриные яйца не рекомендуется сочетать с молоком и жирными продуктами

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Несмотря на всю пользу куриных яиц, медики не рекомендуют сочетать их с определенными продуктами, например, с молоком, цитрусовыми и жареным картофелем. Об этом рассказал Life.

Яйца вместе с молоком могут вызвать плохое усвоение белка, что приведет к дискомфорту в желудке и желудочно-кишечном тракте. Похожие ощущения могут возникнуть при сочетании с цитрусовым фруктом. Совместный прием этих продуктов раздражает слизистую оболочку.

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Яйца в сочетании с жареным картофелем приводят к перегрузке желудка и к затруднению его работы. Человек будет испытывать чувство тяжести, проблемы с пищеварением и головную боль.