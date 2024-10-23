Life: гороховый суп способствуют улучшению пищеварения и нормализации уровня сахара в крови

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life рассказала о плюсах и минусах горохового супа.

По словам эксперта, горох считается ценным источником питательных веществ для тех, кто ограничивает потребление мяса. В его состав входят витамины группы B, витамины A, C, K, а также различные минералы. Пищевые волокна, содержащиеся в горохе, способствуют улучшению пищеварения и нормализации уровня сахара в крови. Лялина добавила, что горох уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения уровня «плохого» холестерина.

Гороховый суп может не подойти людям с проблемами ЖКТ. Дело в том, что горох вызывает вздутие живота и газообразование из-за содержания сложных углеводов, пояснила собеседница.