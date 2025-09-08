Life: дыхательные практики и легкая растяжка помогают остановить поток мыслей перед сном

Многие люди каждый вечер сталкиваются с тревожными мыслями перед сном. Вместо расслабления начинается круговорот вопросов, в результате сон откладывается, а утром остается усталость. Как бороться с этим состояние, рассказал сайт Life .

Психологи утверждают, что тревожные мысли активизируются в тишине. Днем работа и бытовые заботы заглушают внутренний шум, но вечером, когда внешний поток информации исчезает, все вытесненное в течение дня вырывается наружу.

Кроме того, вечером у человека повышается уровень мелатонина, но может вырасти и кортизол — гормон стресса. Тело сигнализирует о необходимости отдыха, а мозг продолжает прокручивать мысли.

Ночную тревогу чаще всего провоцирует информационный перегруз от новостей и социальных сетей, а также невысказанные эмоции: ссоры, обиды. Кроме того, кофеин и алкоголь усиливают возбуждение нервной системы.

Для стабилизации состояния психологи рекомендуют «закрывать» день: записывать несделанные дела и переносить их на завтра. Минимум за час до сна убрать гаджеты и заменить их книгой или спокойной музыкой.

Можно использовать дыхательные практики и легкую растяжку для снятия стресса. Настроиться на сон поможет теплая и уютная атмосфера в спальне: мягкое освещение, запах лаванды или мятного чая.