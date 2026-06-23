Лето — время для долгожданных поездок всей семьей, когда хочется максимально избежать проблем и трудностей. Одна из них — укачивание у детей. Почему возникает тошнота и как ее избежать, рассказала врач-невролог НИКИ детства Патимат Машаннаева.

Чаще всего укачивает детей от двух до 12 лет. В этот период вестибулярный аппарат еще только формируется, и в движущемся транспорте возникает сенсорный разлад: глаза смотрят на неподвижные части автомобиля, а уши чувствуют движение и вибрацию.

Машаннаева рассказала, что перед поездкой не стоит плотно кормить ребенка. Лучше за час до выезда дать легкий перекус. По возможности нужно сажать ребенка по ходу движения по центру и предложить ему смотреть не по бокам, а вперед.

Кроме того, не следует давать ребенку книгу или планшет — фокус на расположенных поблизости объектах только усилит тошноту. Лучше включить аудиосказку или поиграть в устные игры.

«Если симптомы начались, дайте сделать несколько глотков прохладной воды с лимоном или кислую конфету», — посоветовала врач.

Если ребенка все-таки стошнило, необходимо умыть его холодной водой и дать прополоскать рот.