Справится с аллергией на пыльцу и фрукты. Что известно о новой аллерговакцине?

Новая российская вакцина для аллергиков, разработанная учеными Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сможет лечить перекрестные аллергии — как на пыльцу, так и на продукты. Об этом в беседе с 360.ru заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Он уточнил, что первая вакцина от аллергии появилась около 100 лет назад и сейчас ученые презентуют следующий этап ее развития.

«Аллергия на пыльцу березы часто сочетается с аллергией на фрукты, чаще всего яблоки и другие косточковые фрукты. Наши институты иммунологии ФМБА сделали комбинированную вакцину, которая лечит так называемые перекрестные аллергии. Эта вакцина генно-инженерная, то есть еще способна повышать иммунитет, вызывать более сильный ответ на тот аллерген, который в ней содержится», — пояснил Болибок.

Созданная вакцина будет представлена в форме инъекций. Ее отличие от уже существующих препаратов в том, что пациенты смогут делать в два-три раза меньше уколов.

Несмотря на то что медицина предлагает разные варианты решения проблем для аллергиков, многие люди сталкиваются с невозможностью попасть на прием к врачу, который назначит необходимое лекарство.

«Это проблема организации медицинской помощи, а не людей. Если говорить про поликлинику по ОМС, записаться к аллергологу напрямую невозможно. Направление к нему выдает либо терапевт, либо педиатр, если говорить про детей. Чаще всего они к аллергологу не направляют, потому что это дорого», — сказал врач.

По словам собеседника 360.ru, обычно пациентов с жалобами на насморк направляют к ЛОРу, а тех, кто страдает от другого симптома аллергии, затрудненного дыхания, — к пульмонологу.

«Один лечит от аллергического насморка, назначая всякие гормональные спреи, другой — от бронхиальной астмы. В итоге вы к аллергологу попадете неизвестно когда. В таком случае существует риск развития поливалентной аллергии, которая может расползтись на несколько месяцев», — заключил он.