Лечение акне привело к костному наросту на ноге у девушки

После курса ретиноидов от акне россиянка обнаружила костный нарост на большеберцовой кости. Терапию пришлось прервать и принимать решение об операции. Свою историю пациентка Татьяна рассказала телеграм-каналу Baza .

Высыпания беспокоили девушку с подросткового возраста. В 21 год она решила пройти лечение ретиноидами. Кожа очистилась, но спустя время акне вернулось. Тогда Татьяне порекомендовали перейти на другой препарат, потому что с ним якобы ниже риск рецидива.

По словам пациентки, через четыре месяца после начала терапии она заметила на ноге шишку, которая быстро выросла под кожей и разделилась на две части. Девушка обратилась к врачу. Обследование показало объемное образование на большеберцовой кости — гиперостоз. Врачи связали его с приемом ретиноидов и объяснили, что такой побочный эффект мог затронуть почти любую кость в организме.

Курс Татьяна прервала, хотя лечение акне шло успешно. Убрать появившийся нарост можно только операцией, но девушка от нее отказалась, потому что образование оказалось доброкачественным и незаметным внешне.

Ранее дерматологи предупредили россиян об осторожном использовании препаратов с ретиноидами. Беременным женщинам и вовсе рекомендовали от них отказаться. Такие лекарства требуют регулярного медицинского контроля и соблюдения рекомендаций лечащего врача.