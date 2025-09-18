Лайф-коуч Борьессон рассказала, что справиться с усталостью после обеда можно с помощью короткого сна

Чувство усталости после обеда знакомо многим. Это состояние связано с естественными биоритмами организма. Однако существуют методы, позволяющие восстановить силы и концентрацию без употребления кофе или длительного сна, написали «Известия» , ссылаясь на BBC Science Focus .

Справиться с усталостью после обеда можно с помощью короткого дневного сна. Достаточно поспать 10–20 минут, чтобы повысить продуктивность и восстановить концентрацию. Важно помнить, что длительный дневной сон может нарушить циркадные ритмы и негативно повлиять на ночной отдых.

Легкая физическая активность также помогает вернуть бодрость и концентрацию. Прогулка на свежем воздухе или растяжка активируют мозг и улучшают циркуляцию крови.

Сертифицированный лайф-коуч, эксперт в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алена Борьессон рекомендует при наступлении сильной усталости определить ее уровень на физиологическом уровне от 0 до 10 и дать организму возможность «перезагрузиться».

Правильное планирование дня с учетом естественных биоритмов также важно. Сложные задачи лучше отложить на время, когда вы чувствуете себя более энергичным. В период послеобеденной усталости стоит заниматься рутинными делами.

Сбалансированное питание, богатое витаминами, минералами и клетчаткой, помогает поддерживать уровень энергии в течение дня.