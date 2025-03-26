Курганские врачи развеяли опасения относительно пожизненного психиатрического учета

В Кургане специалисты развеяли опасения граждан относительно вероятности пожизненного психиатрического учета. Об этом написал сайт Ura.ru .

По данным Курганской областной психоневрологической больницы, около 17% обратившихся за помощью к психиатрам попадают под наблюдение. В медицинском учреждении разъяснили: на таком учете находятся только те пациенты, у которых тяжелые хронические психиатрические диагнозы и частые обострения. Это означает, что лишь небольшая часть пациентов сталкивается с ограничениями в получении водительских прав и разрешений на оружие.

Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» защищает информацию о посещении психиатра и обеспечивает конфиденциальность личных данных пациентов.

Помимо этого, в Курганской области проводится мониторинг медучреждений для оценки качества оказываемых услуг и уровня удовлетворённости пациентов.