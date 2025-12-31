Кулинарный блогер Ярцева посоветовала начинать готовить селедку под шубой со слоя картофеля

Кулинарный блогер Лена Ярцева поделилась с радио Sputnik своими рекомендациями по приготовлению селедки под шубой. Она советует начинать готовить этот салат со слоя картофеля.

«Я бы советовала этот слоистый салат начинать именно с картофеля. То есть слой отварного картофеля, натертого на терке, потом слой сельди, сверху мелко-мелко нарезанный лук, можно взять синий лук или красный, они мягче по вкусу, сбрызнуть яблочным уксусом и дать этому луку промариноваться», — рассказала Лена Ярцева.

По ее мнению, маринованный лук придаст салату пикантный вкус и избавит от лишней горечи. Ярцева также рекомендует добавить кислое яблоко для сочности и пикантности, а также уменьшения навязчивого аромата сельди. Завершающими штрихами станут слои моркови и свеклы, которые придают салату яркость. Все слои салата следует прослоить небольшим количеством майонеза и украсить вареными яйцами.