«Кубань 24»: в морошке вдвое больше витамина С, чем в настоящем цитрусе | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 15:59 «Кубань 24»: в морошке вдвое больше витамина С, чем в настоящем цитрусе

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Морошку, которую так любил поэт Александр Пушкин и представители монархии, ценят за ее полезные свойства и неприхотливость. В этой ягоде содержится вдвое больше витамина С, чем в цитрусе, написала «Кубань 24».

Морошка богата витаминами группы В, А, калием, фосфором, железом, кобальтом, магнием, кальцием и кремнием. Ягоду называют природным иммуностимулятором, позволяющим защитить организм в суровом климате.

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Медики часто назначают ягоду людям с сердечно-сосудистыми проблемами и с повышенным холестерином. Кроме того, она полезна для профилактики атеросклероза, инсультов и инфарктов.