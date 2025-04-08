Kp.ru: лишь 4% россиян оценили состояние своего здоровья на «отлично»

Во Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля, сайт kp.ru провел опрос среди россиян об оценке состояния их здоровья. Только 24% респондентов оценили свое здоровье на «хорошо» и «отлично». Из них 4% заявили, что у них нет хронических заболеваний и они редко болеют даже простудой.

Еще 20% респондентов охарактеризовали свое здоровье как «хорошее». Они отметили, что иногда могут болеть, но в целом чувствуют себя хорошо.

На тройку оценили свое здоровье 59% участников опроса. Они рассказали о наличии хронических болезней и слабых местах в иммунной системе. Еще 14% опрошенных заявили, что оценивают свое здоровье как плохое. Они страдают от регулярных болей, обострений и тяжелых осложнений после болезней.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «очень плохое» здоровье. Среди них есть люди с неизлечимыми заболеваниями или те, кому необходимо постоянно принимать лекарства.