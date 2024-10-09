KP.RU: электронные сигареты провоцируют появление зубного налета и пародонтита

Электронные сигареты провоцируют развитие заболеваний полости рта. Жидкости для вейпов содержат никотин и свинец, которые приводят к повышенному росту бактерий. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Результатом становится образование зубного налета. Кроме того, плотная пленка из вредных бактерий может вызывать пародонтит — воспаление десен.

Избежать негативных последствий поможет отказ от курения. Также важно следить за гигиеной полости рта и регулярно проходить осмотры у стоматолога.