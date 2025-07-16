Коуч по ЗОЖ Москалева подтвердила, что употребление яиц помогает в профилактике деменции

Американские ученые доказали, что регулярное потребление яиц способно уменьшить вероятность возникновения болезни Альцгеймера практически наполовину. Нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни Елена Москалева в разговоре с MIR24.TV подчеркнула важность сбалансированного питания и активного образа жизни наряду с употреблением яиц.

«В яйцах содержится холин, важный элемент для здоровья мозга, поддерживающий память и внимательность», — отметила специалист.

Эксперт посоветовала также добавить в ежедневный рацион ягоды, зелень, рыбу и оливковое масло для снижения риска воспалений и улучшения функций мозга. Регулярные физические нагрузки и здоровый сон тоже играют ключевую роль в профилактике старческой деменции, подчеркнула Москалева.