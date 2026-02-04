Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев выразили поддержку всероссийскому проекту «Онкопатруль»

В честь Всемирного дня борьбы против рака космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выразили поддержку всероссийскому проекту «Онкопатруль». С борта Международной космической станции они обратились к жителям Земли, подчеркнув важность своевременной диагностики онкологических заболеваний, написал сайт KP.RU .

Встреча ведущих экспертов по борьбе с раком прошла в Национальном космическом центре имени В. В. Терешковой.

«Культура профилактики — наша традиция со времен Юрия Гагарина», — отметила заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Алена Руденко.

«Онкопатруль» — это инициатива, в рамках которой опытные врачи-онкологи проводят лекции, отвечают на вопросы и организуют бесплатные медицинские проверки в разных регионах России. «Именно раннее выявление — главный враг рака», — подчеркивает генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин рассказал о развитии системы радиологической помощи. В России в ближайшие пять лет будет создана сеть новых радиологических отделений, где для диагностики и лечения онкологических заболеваний будут использоваться современные радиоизотопы.

За последние 12 месяцев удалось снизить одногодичную летальность пациентов с онкологическими заболеваниями практически на четверть. Также увеличилась доля людей, живущих пять лет и более после обнаружения опухоли и начала лечения. Выросло количество пациентов, у которых рак был выявлен на ранней стадии благодаря своевременным обследованиям.