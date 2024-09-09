Косметолог Звягина посоветовала осенью использовать средства для кожи, содержащие витамины С, К и В12

Косметолог Юлия Звягина в разговоре с «ТСН24» посоветовала в осенний период использовать для кожи средства, содержащие витамины С, В12 и К. Особенно эта рекомендация актуальна людей, чья кожа склонна к воспалениям.

Витамин С является мощным антиоксидантом, он помогает производить коллаген и укреплять иммунитет.

«Важно, что витамин В12 взаимодействует с С, образует молекулы активного кислорода. Это помогает решить проблемы старения кожи», — пояснила эксперт.

Витамин К активно борется с куперозом и покраснениями на лице, а витамин В12, в свою очередь, снижает появление морщин, целлюлита, акне и алопеции, добавила Звягина.