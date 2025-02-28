Косметолог Жумабаева посоветовала покупать мыло с глицерином и маслами в составе

Косметолог Фатима Жумабаева поделилась рекомендациями по выбору качественного мыла. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, значение имеет наличие глицерина, способствующего глубокому очищению и увлажнению кожи. Применение такого продукта не вызывает аллергию или сухость.

«Глицерин образует на поверхности рельефа тонкую пленку, удерживая влагу, поэтому пользоваться средством с таким составом перед выходом на улицу в очень жаркие или, напротив, холодные дни не стоит, чтобы не спровоцировать вытягивание влаги из кожи», — предупредила медик.

Жумабаева посоветовала обратить внимание на мыло, содержащее масла ши, кокоса, жожоба и оливы, а также экстракт алоэ вера, обладающий увлажняющими и защитными свойствами. Масло чайного дерева также полезно благодаря своим антисептическим качествам.