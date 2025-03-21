Косметолог Жумабаева: орехи и зеленый чай помогут улучшить состояние кожи

Косметолог Фатима Жумабаева рассказала, какие продукты сделают кожу гладкой и сияющей. В беседе с News.ru она посоветовала включить в рацион орехи, которые способствуют поддержанию баланса между жиром и влагой в эпидермисе.

Медик также рекомендовала как можно чаще есть рыбу — кладезь омеги-3, витаминов А, Е и цинка.

«При регулярном употреблении рыбы ваша кожа получит качественное питание, увлажнение, станет более упругой и сияющей», — заявила врач.

По ее словам, зеленый чай содержит антиоксиданты, благодаря которым можно устранить воспаления и сделать тон кожи более здоровым. Кроме того, напиток улучшает рельеф кожи, добавил «Сiбдепо».