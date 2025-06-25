Косметолог Жабоева предостерегла от злоупотребления клубникой в уходе за кожей

В период активного созревания клубники многие россиянки используют эту ягоду не только как лакомство, но и в качестве ингредиента для домашних косметических средств. Доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог, заслуженный врач РФ Светлана Жабоева поделилась своими знаниями в интервью радио Sputnik .

Она подчеркнула, что клубника в чистом виде может нанести вред, особенно если кожа чувствительная и сухая.

«Чаще всего женщины используют клубнику для создания своего косметического средства. Однако использовать ее в чистом виде нельзя, лучше клубничку соединить с маслами, например, оливковым маслом или сливками в небольшом количестве», — объяснила Светлана Жабоева.

Врач также напомнила, что клубника — это мощный аллерген, поэтому ее нельзя ни в коем случае добавлять в средство при наличии аллергии на фрукты или ягоды.