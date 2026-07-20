Косметолог Зданевич рассказала о рисках популярных бьюти-процедур из соцсетей

Врач-косметолог Анастасия Зданевич предупредила о потенциальных опасностях некоторых бьюти-трендов, которые стали популярны в социальных сетях. В интервью «Газете.Ru» специалист отметила, что некоторые из них могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

Одним из таких трендов является процедура Barbie tox, предполагающая введение ботулотоксина в трапециевидную мышцу. Считается, что это может изменить осанку и сделать шею длиннее и тоньше. Однако, по словам косметолога, такая процедура имеет четкие показания и противопоказания, и проводить ее должен невролог, а не косметолог. Неправильные техники и дозы могут привести к слабости в плечах, нарушению движений и головным болям.

Еще один тренд — «точка лабутена», предполагающий расслабление мышц стопы для уменьшения боли при ходьбе на каблуках. Однако боль может быть вызвана сдавливанием нервов и костей, а не только мышечным спазмом. Расслабление мышц не уменьшает давление и может нарушить амортизацию.

Косметолог также предостерегла от использования авторских «коктейлей красоты», которые представляют собой смешивание препаратов без доказательной базы. Это может привести к гранулемам, хроническим воспалениям и рубцовым деформациям.

Кроме того, Анастасия Зданевич подчеркнула, что коррекция носа препаратами не может сузить нос, а лишь маскирует асимметрию. Уменьшить хрящевую или костную ткань можно только с помощью ринопластики. Введение препаратов без регистрационного удостоверения всегда связано с риском осложнений.