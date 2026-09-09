Косметолог Волкова назвала дефицит железа причиной тусклой кожи

Тусклый цвет лица, сухость кожи, темные круги и ухудшение состояния волос могут указывать на дефицит железа или цинка, а не только на возрастные изменения, сообщила врач-косметолог Анастасия Волкова, пишет газета «Известия» .

Волкова пояснила, что кожа отражает состояние организма. При недостатке железа или цинка могут появиться бледность, сухость, усталый вид, ломкость ногтей и выпадение волос.

Запасы железа могут снижаться при нормальном гемоглобине. Это отражает уровень ферритина. Причинами дефицита бывают особенности питания, обильные менструации и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Недостаток цинка способен вызвать раздражение и сухость кожи, замедлить заживление повреждений и усилить выпадение волос. При этом определить конкретный дефицит только по внешним признакам нельзя.

«Косметологическая процедура не должна подменять диагностику», — пояснила Волкова.

Врач призвала не принимать железо и другие микроэлементы самостоятельно, особенно в высоких дозах. Обследование следует проводить с учетом жалоб, питания, образа жизни, принимаемых препаратов и результатов осмотра.

Волкова добавила, что нет оснований напрямую связывать серый оттенок лица с дефицитом магния. На внешность косвенно влияют стресс, недосып и несбалансированное питание, но решить эти проблемы одной добавкой нельзя.