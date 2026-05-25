Косметолог Васильева развеяла миф о способности ботокса мигрировать под кожей

Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог и косметолог Екатерина Васильева развеяла миф о способности филлеров и ботокса мигрировать под кожей пациентов. Об этом сообщил «Абзац» .

По словам врача, на самом деле вещество не смещается, просто иногда косметологи допускают ошибки, вводя его в поверхностные слои кожи.

«Если на лице появилась носогубная складка или носощечная борозда, филлер закладывается в эту зону, туда притягивается вода, за счет этого ткани лица выглядят более упруго», — отметила медик.

Она объяснила, что при поверхностном проведении процедуры есть риск получить отечное лицо.