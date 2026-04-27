Косметолог Васильева отметила, что пептиды не являются панацеей для омоложения кожи

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Екатерина Васильева поделилась с «Известиями» своими взглядами на использование пептидов в уходе за зрелой кожей. Она подчеркнула, что пептиды не являются универсальным решением для омоложения и требуют комплексного подхода.

Специалист объяснила, что с возрастом происходят системные изменения кожи: уменьшается толщина дермы, снижается уровень коллагена и эластина. В связи с этим необходим индивидуальный подход, учитывающий все уровни изменений кожи.

По словам Васильевой, большинство пептидов в косметических средствах воздействуют на эпидермис и улучшают увлажнение кожи, но не обеспечивают выраженного лифтинг-эффекта. Современные формулы могут давать легкий подтягивающий эффект, но их действие нельзя сравнивать с инъекционными методами.

Для достижения заметного результата необходимо сочетать наружный уход с аппаратными и инъекционными процедурами. Это позволяет воздействовать на более глубокие слои кожи и поддерживать активность клеток.

Васильева также отметила, что выбор средств должен учитывать особенности кожи пациента. Оптимальную схему ухода может подобрать только специалист.