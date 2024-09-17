Косметолог Ткаченко: уходовая косметика с ретинолом сохранит молодость кожи

Уходовая косметика с ретинолом предотвратит преждевременное старение кожи. После использования таких средств кожа будет гладкой, плотной, с ровным тоном и рельефом, рассказала косметолог Наталья Ткаченко в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, ретинол стимулирует синтез коллагена, повышает плотность кожи и борется с пигментацией, которая является одним из маркеров старения. Также очень важно включать в уход кислоты в виде тоника, сыворотки, масок или кислотных пилингов.

Кроме того, отсрочить возрастные изменения кожи и сгладить морщины поможет массаж. Он будет усиливать кровообращение, стимулируя синтез коллагена, отметила Ткаченко.