Косметолог Ткаченко: уходовая косметика с ретинолом сохранит молодость кожи

Уходовая косметика с ретинолом предотвратит преждевременное старение кожи. После использования таких средств кожа будет гладкой, плотной, с ровным тоном и рельефом, рассказала косметолог Наталья Ткаченко в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, ретинол стимулирует синтез коллагена, повышает плотность кожи и борется с пигментацией, которая является одним из маркеров старения. Также очень важно включать в уход кислоты в виде тоника, сыворотки, масок или кислотных пилингов.
Кроме того, отсрочить возрастные изменения кожи и сгладить морщины поможет массаж. Он будет усиливать кровообращение, стимулируя синтез коллагена, отметила Ткаченко.
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