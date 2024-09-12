Косметолог Ткаченко призвала не использовать скрабы с абрикосовой косточкой для лица

Популярные скрабы с абрикосовой косточкой довольно агрессивные, и использовать их для очищения кожи лица не рекомендуется. Об этом «Известиям» сообщила химик-косметолог, основатель бьюти бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

После подобной косметики кожа лица становится более грубой и шершавой, в результате повышается ее жирность. Лучше всего пользоваться мягкими скрабами, например, с гранулами жожоба. Как пояснила Ткаченко, они эффективно удаляют слой омертвевшей кожи и делают лицо более гладким и молодым.

Перед использованием скраба необходимо предварительно очистить лицо мягкими массирующими движениями, затем снять макияж и втереть средство в кожу, сообщила косметолог.