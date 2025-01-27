Косметолог Ткаченко: покупатели стали избегать косметики с вредными компонентами

Сегодня потребители проявляют все больший интерес к составу косметических средств. Многие уже научились разбираться в списке ингредиентов, понимают, какие компоненты полезны, а каких следует избегать. Некоторые используют специализированные сайты для анализа состава, стремясь выбирать более натуральные продукты. Потребители также знакомы с эффективными активными ингредиентами, которые решают конкретные задачи, например, пептиды, витамины A, C и антиоксиданты для антивозрастного эффекта, и умеют находить их в составе, пояснила Ткаченко.

Другой важный тренд — стремление отказаться от вредных компонентов. Люди все больше осознают, что яркие оттенки и интенсивные ароматы не всегда полезны. Многие избегают продукции на основе нефтехимии, предпочитая растительные аналоги, добавила Ткаченко.