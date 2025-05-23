Косметолог Титова посоветовала подбирать уход за кожей по фазам цикла

Как отметила эксперт, во время месячных стоит беречь сухую и раздраженную кожу, избегать агрессивных процедур и максимально увлажнять кожу. В середине цикла можно смело экспериментировать с лазерными и инъекционными манипуляциями, так как во время овуляции эстроген и лютеинизирующий гормон находятся на пике, деля кожу сияющей.

Перед началом менструации повышается чувствительность и склонность к высыпаниям, поэтому лучше отказаться от активных процедур. Уход должен соответствовать гормональным изменениям, подчеркнула доктор Титова.