Косметолог Титова посоветовала подбирать уход за кожей по фазам цикла

Косметолог Мария Титова объяснила женщинам, как правильно ухаживать за кожей в разные фазы цикла. Слова специалиста привел сайт «7Дней.ru».
Как отметила эксперт, во время месячных стоит беречь сухую и раздраженную кожу, избегать агрессивных процедур и максимально увлажнять кожу. В середине цикла можно смело экспериментировать с лазерными и инъекционными манипуляциями, так как во время овуляции эстроген и лютеинизирующий гормон находятся на пике, деля кожу сияющей.
Перед началом менструации повышается чувствительность и склонность к высыпаниям, поэтому лучше отказаться от активных процедур. Уход должен соответствовать гормональным изменениям, подчеркнула доктор Титова.
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