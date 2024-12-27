Косметолог Егорова: для заметного эффекта от лимфодренажного массажа требуется минимум 10 сеансов

Лимфодренажный массаж — это специальная техника, которая помогает улучшить циркуляцию лимфатической жидкости в организме. Такая процедура хорошо тонизирует и оздоравливает кожу. Но если не знать тонкостей, то можно не только не добиться результата, но и навредить себе. О том, как сделать все правильно, ОТР узнал у косметолога Татьяны Егоровой.

Лимфодренажному массажу любой зоны тела, а особенно лица, важно научиться, чтобы делать его самостоятельно. Однако важно соблюдать все правила.

При выполнении процедуры нужно избегать сильного растяжения кожи и надавливания на нее. Движения должны быть бережными и легкими, начиная со лба к подбородку, прорабатывая каждую зону от центра к краям по линиям тока лимфы.

Если делать массаж утром, эффект будет заметнее.

«Визуальный эффект будет более ощутимым, потому что утром мы встаем с отеками. А так, в общем-то, в любое время будет хорошо», — сказала Татьяна Егорова.

После косметологических процедур делать лимфодренажный массаж не нужно, предупредила собеседница ОТР. Нельзя массировать лицо и после уколов полимолочной кислоты или гидроксиапатита кальция, добавила специалист. Очень важно очистить кожу и руки, прежде чем приступать к самомассажу.

Для того чтобы добиться заметного эффекта, требуется минимум 10 сеансов лимфодренажного массажа, обратила внимание Татьяна Егорова. Но делать его нужно не чаще трех раз в неделю. Обычно выполняют две процедуры за семь дней — это оптимальный интервал, подытожила врач.