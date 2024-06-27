Косметолог Созинова: чтобы ноги выглядели ухоженными летом, нужно проводить холодные водные процедуры

Чтобы ноги выглядели красиво и хорошо себя чувствовали в летнюю пору, можно время от время проводить холодные водные процедуры. Таким советом с «Петербургским дневником» поделилась косметолог Ирина Созинова.

Для того чтобы снять отечность после длительного ношения обуви, нужно погрузить ноги в емкость с ледяной водой на 5-10 минут. Затем следует вытереть ноги насухо и увлажнить их кремом, чтобы сохранить мягкость и эластичность кожи.

Созинова призвала не ходить босиком по горячему асфальту. Обувь поможет избежать загрязнения, инфекций и ожогов. Хождение босиком полезно, если это специальный тренажерный коврик или же морской берег, добавила косметолог.