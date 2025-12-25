Косметолог Соколова назвала недостаточное увлажнение кожи ошибкой при борьбе с черными точками

Многие люди регулярно ухаживают за кожей, но все равно сталкиваются с проблемой черных точек. Косметолог Анастасия Соколова рассказала РИАМО , что часто причина кроется в неправильно выбранной стратегии ухода.

Среди основных ошибок в борьбе с черными точками врач выделила агрессивное высушивание кожи кислотами и недостаточное увлажнение. Такие действия могут привести к ухудшению состояния кожи.

«Парадокс заключается в том, что чем больше мы сушим кожу — тем больше она выделяет сала в ответ, защищаясь и пытаясь восстановить гидролипидную мантию в ответ на агрессию кислот», — предупредила медик.

По ее словам, пациенты также часто отказываются от кремов, опасаясь, что они усилят блеск или увеличат количество черных точек. Однако питательные средства помогают в борьбе с сальными нитями, «растапливая» темное окисленное сало и замедляя его дальнейшее окисление, добавила газета «Петербургский дневник».