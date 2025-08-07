Косметолог Смагина рассказала, что кондиционер не лечит волосы, а улучшает их внешний вид

Кондиционер играет важную роль в уходе за волосами, несмотря на то что некоторые считают его просто приятным дополнением к шампуню. Косметолог и врач интегративной медицины Татьяна Смагина рассказала KP.RU , что кондиционер не лечит волосы, а улучшает их внешний вид.

Специалист объяснила: «Основная задача кондиционера — улучшение внешнего вида, а не лечение. Кондиционер помогает закрыть кутикулы, удерживая влагу и полезные вещества внутри волоса. Он уменьшает ломкость, статическое электричество, предотвращает запутывание и делает волосы более гладкими и блестящими».

Для достижения наилучшего эффекта наносить кондиционер следует только на длину волос, избегая корней. После выдержки в течение двух-пяти минут средство необходимо тщательно смыть теплой водой. Регулярное использование кондиционера поможет вернуть волосам здоровый вид.