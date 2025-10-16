Косметолог Слободянюк отметила, что частые домашние пилинги нарушают защитный барьер кожи

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Оксана Слободянюк в интервью сайту «Газета.Ru» рассказала о рисках, связанных с домашними пилингами. По ее словам, такие процедуры могут вызвать раздражение, покраснение и воспаление кожи из-за разрушения верхнего слоя эпидермиса кислотами.

Некоторые виды пилингов способны спровоцировать обострение угревой сыпи и усилить выработку кожного сала. Кроме того, возможна индивидуальная непереносимость компонентов, которая приведет к аллергической реакции.

«Частые пилинги могут нарушить естественный защитный барьер кожи, делая ее более чувствительной к внешним факторам, таким как ультрафиолетовые лучи, ветер, холод и загрязняющие вещества», — предупредила косметолог.

Также неконтролируемое использование пилингов может привести к неравномерному распределению меланина и появлению пигментных пятен. Применение концентрированных кислот или неправильное нанесение средства может вызвать химические ожоги и образование рубцов, отметила Слободянюк.

Чтобы избежать проблем, врач рекомендовала обратиться к специалисту для подбора правильного ухода и соблюдать инструкции по применению косметических средств.