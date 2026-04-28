Косметолог Скоромная отметила, что комплексный уход помогает восстановить кожу за два месяца

Дерматовенеролог и косметолог Елена Скоромная рассказала VSE42.RU , что комплексный уход за кожей, включающий не только косметические средства, но и правильное питание и качественный сон, поможет восстановить ее за восемь недель.

По словам специалиста, первый видимый результат будет заметен уже через месяц. На 28-й день эпидермис полностью обновляется. Однако восстановление гидролипидного барьера занимает от шести до восьми недель — столько времени требуется для синтеза собственных церамидов, отметил сайт NEWS.ru.

Елена Скоромная подчеркнула, что равномерный рельеф кожи и здоровый цвет лица формируются примерно через три месяца грамотного ухода.