Косметолог Силина призвала отказаться от щелочных пенок и гелей зимой

Косметолог-эстетист Дарья Силина сообщила Regions.ru , что зимой на кожу негативно воздействуют сухой воздух, перепады температур, ветер и мороз. Из-за этого кожа теряет свои функции и не может удерживать влагу, что приводит к обезвоживанию.

«Наступает обезвоженность — одна из самых неприятных проблем, которая за собой тащит целую вереницу раздражений», — отметила эксперт.

Чтобы минимизировать вред, зимой стоит отдать предпочтение мягким очищающим средствам с кремовой текстурой и отказаться от щелочных пенок и гелей. Вода для умывания должна быть прохладной или комнатной температуры, добавил RT.