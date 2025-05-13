Косметолог Силина: механическая чистка может спровоцировать пигментацию

Механическая чистка кожи лица остается популярной салонной процедурой, но сегодня специалисты все чаще говорят о ее бесполезности и опасности. Косметолог-эстетист Дарья Силина рассказала, почему не стоит прибегать к этому методу. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, кожа ежедневно подвергается воздействию вредных факторов: пыли, ультрафиолета, загрязненного воздуха, стресса. Все это влияет на состояние кожи и способность клеток к регенерации.

Косметолог предупредила, что механическая чистка может привести к обратному эффекту и усилить проблему. Она пояснила, что эта процедура предполагает надавливание на кожу и выдавливание воспалительных элементов. В результате барьерная функция кожи нарушается, роговой слой повреждается, а микротравмы становятся открытыми воротами для инфекций.

Силина подчеркнула, что кожа, страдающая от акне или розацеа, особенно подвержена инфекциям. Механическая чистка может спровоцировать пигментацию, формирование рубцов, усиление чувствительности и сосудистые проявления.

Грамотная диагностика — первый шаг на пути к ремиссии и улучшению состояния кожи с акне или розацеа.