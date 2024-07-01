Косметолог Шапранова рассказала, что для полного увлажнения кожи летом недостаточно использовать только крем

Ведущий тренер-косметолог Центра Диагностики Кожи компании Geltek Татьяна Шапранова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что для увлажнения кожи лица в летний период одного крема будет недостаточно.

Любое увлажнение, по словам эксперта, начинается с правильного очищения и себорегуляции. Оно позволяет активным увлажняющим компонентам из кремов и сывороток проникать в кожу.

«У сухой кожи такой функции самозащиты нет, а в случае нехватки влаги у нее сильно истощается защитный слой. Именно над его восстановлением надо работать», — пояснила Шапранова.

Есть специальные активные вещества по типу фукогеля, которые активизируют «водные ворота» на поверхности лица и через которые влага проникает в кожу.