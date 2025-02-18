Косметолог Шадрина: растяжки на теле могут появиться на фоне гормонального сбоя

Растяжки на коже возникают из-за быстрого изменения веса, беременности или гормональных изменений. Врач-косметолог Екатерина Шадрина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о способах коррекции растяжек.
По словам специалиста, к эффективным аппаратным методам относятся лазерная терапия, микродермабразия и радиочастотная терапия, которые стимулируют выработку коллагена и эластина. Среди инъекционных методик — плазмолифтинг и инъекции коллагена/гиалуроновой кислоты.
Шадрина подчеркнула важность правильного ухода за кожей с использованием средств с витамином C и пептидами, а также регулярного увлажнения и защиты от солнца.
Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию из-за переговоров России и США
Встреча ветеранов на тему празднования 80-летия Победы прошла в Можайске
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля
Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте