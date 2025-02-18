Косметолог Шадрина: растяжки на теле могут появиться на фоне гормонального сбоя

Растяжки на коже возникают из-за быстрого изменения веса, беременности или гормональных изменений. Врач-косметолог Екатерина Шадрина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о способах коррекции растяжек.

По словам специалиста, к эффективным аппаратным методам относятся лазерная терапия, микродермабразия и радиочастотная терапия, которые стимулируют выработку коллагена и эластина. Среди инъекционных методик — плазмолифтинг и инъекции коллагена/гиалуроновой кислоты.

Шадрина подчеркнула важность правильного ухода за кожей с использованием средств с витамином C и пептидами, а также регулярного увлажнения и защиты от солнца.