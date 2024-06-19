Косметолог Семагина: акне может развиваться на фоне нарушений в работе гормональной системы

Врач-дерматовенеролог, косметолог Виктория Семагина в беседе с изданием РИАМО рассказала, что акне может быть как отдельным заболеванием, так и развиваться на фоне нарушений в работе гормональной системы.

Как правило, человеку бороться с подобной проблемой самостоятельно достаточно сложно. Семагина советует обратиться к проверенному косметологу или дерматологу. Доктор назначит все необходимые исследования и правильно подберет терапию, написал сайт kp.ru.

Например, когда местные препараты не оказывают необходимого эффекта, врач назначает системные. Они понижают воспаление, регулируют выработку кожного сала и уменьшают вероятность появления новых высыпаний. Весь процесс лечения должен контролировать врач-дерматолог.