Косметолог Щелокова: подтянуть подбородок с помощью домашнего ухода невозможно | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 14:42 Косметолог Щелокова: подтянуть подбородок с помощью домашнего ухода невозможно

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С возрастом многие женщины обращаются к косметологам с просьбой убрать второй подбородок. Сделать это с помощью домашнего ухода нельзя, сообщила врач-косметолог Елена Щелокова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, ни ручной массаж, ни роллер, ни иные физические манипуляции не способны убрать деформацию. Скорректировать подбородок поможет только сочетание инъекционных и аппаратных методик, в том числе нитевой лифтинг.

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Щелокова отметила, что с подобной проблемой сталкиваются женщины с плохой осанкой, лишним весом и неправильным прикусом, сообщила Общественная Служба Новостей.