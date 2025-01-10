Косметолог Сафина: некоторые морщины обусловлены генетикой и строением черепа

Появление морщин может быть связано с генетикой и особенностями строения черепа. При появлении новых морщин, ухудшении состояния кожи и усталого внешнего вида необходимо обращаться к специалисту. Об этом рассказала врач-косметолог Гульнара Сафина в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По словам доктора, медицинская косметология направлена на борьбу с птозом и улучшение качества кожи. Для этого используются процедуры биоревитализации с введением гиалуроновой кислоты и манипуляции с полимолочной кислотой, которая стимулирует выработку коллагена и улучшает структуру кожи в тех зонах, где она склонна к заломам.