Косметолог Роз предупредила о рисках плацентарных капельниц

Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог и косметолог Лейла Роз рассказала, что плацентарные капельницы могут быть опасны из-за подделок и несертифицированных препаратов. По ее словам, такие средства иногда не дают эффекта и вызывают аллергические реакции, сообщает Sputnik .

Косметологические клиники предлагают капельницы для восстановления и омоложения, но их безопасность зависит от происхождения препарата. Роз заметила, что на рынке много подделок под известные бренды и средств, не предназначенных для российского рынка.

По словам врача, часть таких препаратов ввозят по серым схемам без растаможки и маркировки на русском языке. Если они попадают в клиники, то могут нанести вред пациентам.

Роз пояснила, что минимальный риск связан с отсутствием эффекта. Более серьезная опасность — неочищенные препараты и аллергические реакции на компоненты. Она подчеркнула, что перед применением нужно изучить инструкцию и выяснить, есть ли у пациента заболевания или реакции на лекарства.

Врач добавила, что плацентарную терапию применяют по разным показаниям: при нарушениях сна, хронической усталости, депрессии, акне, псориазе, дерматитах, ранах, рубцах и возрастных изменениях кожи. Эффект, по ее словам, зависит от состояния организма, выраженности возрастных изменений и сопутствующего лечения.