Косметолог Рябинова: выбор подходящего крема или спрея зависит от фототипа кожи

Выбор подходящего крема или спрея зависит от фототипа кожи, объяснила специалист.

Для первого и второго фототипов со светлой кожей следует выбирать средство с фактором защиты SPF 50+. Третий и четвертый фототипы отличаются средней смуглостью, им подойдут средства с SPF 30–50. Обладателям пятого и шестого фототипов с темной или смуглой кожей нужно выбирать средства с защитой не выше SPF 15–30, уточнила косметолог.

Также стоит обращать внимание на форму солнцезащитного средства. Для сухой кожи будет достаточно крема, а под макияж или для жирной кожи лучше использовать флюид или эмульсию. Спрей можно применять для ухода за детской кожей, подчеркнула эксперт.